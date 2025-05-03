نانسي عجرم وسليم عساف وسيرين عبد النور وورد الخال يواسون كارول سماحة

حرص عدد من نجوم الفن على مواساة الفنانة اللبنانية كارول سماحة، بعد وفاة زوجها المنتج ورجل الاعمال المصري وليد مصطفى، عن عمر ناهز 53 عاما بعد صراع مع المرض.



وبعد انتشار الخبر، قدّم النجوم واجب العزاء، وكان أبرزهم الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، التي كتبت تغريدة على حسابها عبر منصة "اكس"، قالت فيها: "الله يرحمو ويعطيكي القوة والصبر كارول! العوض بسلامتك وانشالله خاتمة أحزانك".

الله يرحمو و يعطيكي القوة والصبر كارول!

العوض بسلامتك وانشالله خاتمة أحزانك🙏🏻@CAROLE_SAMAHA — Nancy Ajram (@NancyAjram) May 3, 2025

من جهته، الشاعر والملحن والفنان اللبناني سليم عساف الذي جمعه عدد من الاعمال مع كارول سماحة، حيث نشر صورة لـ كارول وزوجها الراحل في تغريدة على حسابه عبر منصة "اكس"، وعلق عليها بالقول: "محزن جداً خبر وفاة الحبيب وليد مصطفى زوج الصديقة الغالية كارول سماحة". من جهته، الشاعر والملحن والفنان اللبناني سليم عساف الذي جمعه عدد من الاعمال مع كارول سماحة، حيث نشر صورة لـ كارول وزوجها الراحل في تغريدة على حسابه عبر منصة "اكس"، وعلق عليها بالقول: "محزن جداً خبر وفاة الحبيب وليد مصطفى زوج الصديقة الغالية كارول سماحة".

محزن جداً

خبر وفاة الحبيب وليد مصطفى

زوج الصديقة الغالية

كارول سماحة 💔 pic.twitter.com/fEgr8Gu5XN — Salim Assaf (@AssafSalim) May 3, 2025

اما الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، فقد اعادت نشر تغريدة كارول سماحة التي أعلنت من خلالها خبر الوفاة، وعلقت عليها بالقول: "الله يرحمه وتكون نفسه بالسماء.. الله يعطيكي القوة والصبر". اما الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، فقد اعادت نشر تغريدة كارول سماحة التي أعلنت من خلالها خبر الوفاة، وعلقت عليها بالقول: "الله يرحمه وتكون نفسه بالسماء.. الله يعطيكي القوة والصبر".

الله يرحمه وتكون نفسه بالسماء

الله يعطيكي القوة والصبر 🙏 https://t.co/GtUx7eUbvm — Cyrine Abdelnour (@CyrineAbdlNour) May 3, 2025

بدورها الممثلة اللبنانية ورد الخال، كتبت في تغريدة على حسابها عبر منصة "اكس": "شو في كلام بيقدر يعزّيكي يا كارول؟ حزنك اكبر من اي كلام.. فنانتنا الحلوة، الله يبرّد قلبك وقلب تالا وقلوب كلّ عائلته لـ وليد ..الرحمة والسلام لروحو". بدورها الممثلة اللبنانية ورد الخال، كتبت في تغريدة على حسابها عبر منصة "اكس": "شو في كلام بيقدر يعزّيكي يا كارول؟ حزنك اكبر من اي كلام.. فنانتنا الحلوة، الله يبرّد قلبك وقلب تالا وقلوب كلّ عائلته لـ وليد ..الرحمة والسلام لروحو".