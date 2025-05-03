بسمة وهبة تستفز جمهور كارول سماحة بعد وفاة زوجها رجل الاعمال وليد مصطفى

وفي التفاصيل، استفزت بسمة وهبة جمهور كارول سماحة في التعزية التي قدمتها، حيث شاركت صورة جمعتها بالراحل وليد مصطفى زوج الفنانة اللبنانية، متجاهلة ذكرها وذكر ابنتهما "تالا"، مع تعزية ابنته "أمينة"، وهي الابنة البكر لرجل الأعمال المصري الراحل من زواجه الأول.

وكتبت بسمة وهبة في منشورها الذي أثار موجة من الجدل: "لقد سألتك يا وليد، قلت لي أنا أفضل وبخير حال، ماذا بك يا وليد؟ كنت تحب الابتسام بدلاً من التألم يا صديقي وعشرة عمري".

واختتمت متجاهلة ذكر كارول وابنتها من وليد مصطفى: "الله يرحمك ويصبرنا على فراقك ويصبر أمينة قرة عينك يا وجع قلبي يا رب هونها علينا".

المنشور أثار استياء محبي كارول سماحة، الذين لم يتوقفوا عند مشاهدته بل تفاعلوا بتوجيه الاتهامات لبسمة وهبة بأنها تحب إثارة الجدل حتى في مواقف لا يصح فيها استفزاز الآخرين.

واستنكر البعض أسلوب تعزية المذيعة المصرية، لافتين إلى أن الراحل لو كان على قيد الحياة، لم يكن ليسمح لأي شخص أن يتجاهل وجود زوجته الحالية وابنتهما الوحيدة.

وجاء في احد التعليقات: " حتى بالعزا بتحبي تبخي سم ..لو كان عايش صديق عمرك رح يرضا تجاهلك لمرتو الحالية ولبنتو ؟؟ احترمي عيلتو واحترمي مشاعرهم".

وفي تعليق آخر: " حتى بالموت بتكوني عم تبخي سمك ليش مرته و بنته شو وضعون.





