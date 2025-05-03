أجواء مميزة في حلقة الليلة من "مع رابعة"

تطل الإعلامية اللبنانية رابعة الزيات الليلة، في حلقة جديدة من برنامج "مع رابعة" على قناة الجديد، حيث تستضيف نخبة من النجوم في أجواء فنية مميزة.

