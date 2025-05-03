أجواء مميزة في حلقة الليلة من "مع رابعة"

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A post shared by AL Jadeed قناة الجديد (@aljadeed)
A post shared by AL Jadeed قناة الجديد (@aljadeed)
احتفلت الفنانة المصرية أمل رزق بعقد قران ابنتها "هيا" ابنة المنتج الراحل إسماعيل كتكت، الى المهندس آدم مصطفى العربي، في جو اقتصر على الأهل والأصدقاء المقربين.
أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداول مقطع فيديو للفنانة اللبنانية كارول سماحة برفقة زوجها المنتج المصري وليد مصطفى، توثيقاً لآخر ظهور له قبل وفاته صباح اليوم السبت، عن عمر ناهز الـ 53 عاماً بعد صراع مع المرض.
حرص عدد من نجوم ونجمات الفن على مواساة الفنانة اللبنانية كارول سماحة، بعد وفاة زوجها المنتج ورجل الاعمال المصري وليد مصطفى، عن عمر ناهز 53 عاما بعد صراع مع المرض.