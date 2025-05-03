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أجواء مميزة في حلقة الليلة من &quot;مع رابعة&quot;
أجواء مميزة في حلقة الليلة من "مع رابعة"
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أجواء مميزة في حلقة الليلة من "مع رابعة"

فن

2025-05-03 | 09:10
أجواء مميزة في حلقة الليلة من "مع رابعة"
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Aljadeed
أجواء مميزة في حلقة الليلة من "مع رابعة"

تطل الإعلامية اللبنانية رابعة الزيات الليلة، في حلقة جديدة من برنامج "مع رابعة" على قناة الجديد، حيث تستضيف نخبة من النجوم في أجواء فنية مميزة.

وفي حلقة الليلة، يحل الفنان صلاح الكردي والممثلة السورية صفاء سلطان، مع اطلالة خاصة لـ دانيا قبيسي وملك جمال لبنان ماريو الحاج، حيث تطغى الأجواء الحماسية والرائعة.
تابعوا حلقة "مع رابعة" الساعة 8:40 مساء على قناة الجديد.

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