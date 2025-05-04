وفاة المخرج بيار عودة تصدم الوسط الفني

غيب الموت المخرج المسرحي الفرنسي - اللبناني بيار عودة، مدير مهرجان أوبرا "إيكس آن بروفانس" في جنوب فرنسا والمدير الفني السابق لأوبرا هولندا الوطنية، عن 67 عاما، على ما أعلنت المؤسسة ووزارة الثقافة الفرنسية اليوم السبت وأوردت وكالة "فرانس برس".