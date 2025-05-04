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وفاة المخرج بيار عودة تصدم الوسط الفني
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وفاة المخرج بيار عودة تصدم الوسط الفني

فن

2025-05-04 | 04:36
وفاة المخرج بيار عودة تصدم الوسط الفني
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Aljadeed
وفاة المخرج بيار عودة تصدم الوسط الفني

غيب الموت المخرج المسرحي الفرنسي - اللبناني بيار عودة، مدير مهرجان أوبرا "إيكس آن بروفانس" في جنوب فرنسا والمدير الفني السابق لأوبرا هولندا الوطنية، عن 67 عاما، على ما أعلنت المؤسسة ووزارة الثقافة الفرنسية اليوم السبت وأوردت وكالة "فرانس برس".

وقال المهرجان في بيان للوكالة: "ببالغ الحزن والأسى، تلقى فريق مهرجان إيكس آن بروفانس نبأ الوفاة المفاجئة لبيار عودة ليلة الجمعة 2 أيار إلى السبت 3 أيار في بكين. لقد فقد عالم الإبداع الفني فنانا عظيما ومديرا لمؤسسة فنية".
وكتبت وزيرة الثقافة الفرنسية رشيدة داتي في رسالة عبر منصة "إكس" أن "بيار عودة كرس حياته للإبداع الفني" و"جدد لغة الأوبرا بشكل عميق".

 
 

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