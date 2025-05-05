تفاصيل جلسة فصل النقيب مازن الناطور.. شهدت اجواء متوترة بين الاعضاء

وكانت النقابة شهدت يوم الأحد “جلسة استثنائية” وُصفت من قبل البعض بأنها “انقلابية”، في خطوة أثارت الكثير من علامات الاستفهام حول قانونية ما حدث وأهدافه.وبحسب مصادر et بالعربي، فإن الجلسة دعا إليها نائب النقيب نور مهنا، الذي عاد إلى الظهور بعد انقطاع طويل عن اجتماعات المجلس، ليرأس جلسة طارئة دون اتفاق مسبق أو إشعار قانوني، ما اعتُبر من البعض تجاوزًا صريحًا للأعراف التنظيمية.ثم بدأت الجلسة، وفقًا للمصادر، بنبرة متوترة بعد أن استخدم مهنا أسلوبًا وُصف بـ”الاستفزازي”، قبل أن يفاجئ الحضور بطرح بند عزل النقيب للتصويت.وصوّت ستة أعضاء لصالح العزل، ثلاثة حضروا شخصيًا (نور مهنا، محمد حداقي، يوسف عبدو) وثلاثة شاركوا عبر الاتصال عن بعد (ميس حرب، جهاد عبدو، ومحمد آل رشي)، في خطوة اعتبرها البعض مخالفة للنظام الداخلي، كون الحضور عن بعد لا يُعترف به رسميًا في جلسات النقابة.في المقابل، انسحب أربعة أعضاء احتجاجًا على ما وصفوه بـ”الطرح غير المشروع”، وهم: صلاح طعمة، نبيل أبو الشامات، جهاد عازار، وعلي القاسم، مؤكدين أن ما جرى لا يحمل أي صفة قانونية أو شرعية.وبعد التصويت، أعلن مهنا في نهاية الجلسة تكليفه لنفسه بتسيير شؤون النقابة بشكل مؤقت، متجاوزًا، بحسب المصادر، الصلاحيات المخولة له وفق قرار التعيين الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء في سوريا.