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زوج شام الذهبي يـكشف لأول مرة اسرار علاقته بحماته اصالة
زوج شام الذهبي يـكشف لأول مرة اسرار علاقته بحماته اصالة
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زوج شام الذهبي يـكشف لأول مرة اسرار علاقته بحماته اصالة

فن

2025-05-05 | 13:03
زوج شام الذهبي يـكشف لأول مرة اسرار علاقته بحماته اصالة
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Aljadeed
زوج شام الذهبي يـكشف لأول مرة اسرار علاقته بحماته اصالة

كشف رجل الأعمال أحمد هلال، زوج شام الذهبي، ابنة الفنانة السورية أصالة، عن اسرار علاقته بحماته.

وفي التفاصيل، اعتبر رجل الأعمال المصري أحمد هلال الفنانة السورية أصالة نصري، والدة زوجته شام الذهبي، أنها بمثابة “أم ثانية” بالنسبة إليه، مؤكدا أن الحديث عن مزاياها وفضائلها يستغرق منه ساعات طويلة.
وقال في تصريحات صحفية إنه يحب أصالة ومتعلق بها منذ أمد بعيد وقبل تعرفه إلى شام الذهبي، ولا ينسى لها وقوفها إلى جواره في مواقف مختلفة.
وروى هلال موقف لا ينساه لها حين التقاها في المطار وكانت متأخرة على موعد طائرتها، ومع ذلك أصرت على التقاط صورة تذكارية معه بناء على طلبه، رغم أن مرافقيها كانوا يتعجلونها كي تسرع حتى لا تتأخر أكثر مما هى متأخرة بالفعل.
وجاءت تصريحات هلال على هامش الاحتفال بإعادة فتح عيادة التجميل التي تمتلكها شام الذهبي في القاهرة والتي تعرضت للإغلاق مؤقتا قبل أسبوعين من جانب السلطات المصرية نتيجة وجود “مخالفات جسيمة
 

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