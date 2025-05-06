اول تعليق لـ احمد الحلو زوج ديمة بياعة بعد ظهورها بفيديو مثير للجدل على تيكتوك

لا تزال النجمة ديمة بياعة تتجاهل الانتقادات التي طالتها بسبب فيديو على “تيك توك” تضمن بعض الكلمات النابية التي تفوّه بها شاب شارك معها في البث المباشر.



وفي هذا السياق عبّر زوج ديمة، أحمد الحلو عن شوقه الكبير لها من خلال مجموعة صور شاركها عبر تطبيق “إنستغرام” في خطوة منه لدعمها في ظل الهجوم ضدّها بسبب مشاركتها على “تيك توك”، وأرفق الصور الخاصة من مناسبات مختلفة بتعليق كتب فيه باللهجة المغربية “توحشتك حبيبتي”، لتردّ عليه ديمة بتعليق: “توحشتك بالزاف كبيدة ديالي”.

وكانت ديمة بياعة قد تعرضت لموجة انتقادات عنيفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب ظهورها مع أحد صنّاع المحتوى في بث مباشر عبر تطبيق “تيك توك”، تضمن ألفاظاً خادشة للحياء وعبارات نابية، ما أثار غضب الجمهور.