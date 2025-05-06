اول تعليق لـ احمد الحلو زوج ديمة بياعة بعد ظهورها بفيديو مثير للجدل على تيكتوك

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A post shared by Ahmad Alhelo - أحمد الحلو (@ahmadalhelo11)
A post shared by Ahmad Alhelo - أحمد الحلو (@ahmadalhelo11)
في حلقة استثنائية من برنامج "الفصول الأربعة" مع الإعلامي علي ياسين يحل الممثل السوري عبد الحكيم قطيفان، في لقاء صريح ومؤثر يكشف فيه ولأول مرة اسرارا عن حياته المهنية والشخصية من الاعتقال في سجون الاسد الى الهجرة خارج سوريا وصولا الى فرحة العودة الى ارض الوطن.
بعد خسارته الاستئناف والانتقادات التي طاولته بسبب تصريحاته الأخيرة، قررت الأميركية ميغان ماركل دعم زوجها الأمير هاري بطريقتها الخاصة، وهو ما اعتبره البعض حركة استفزازية للعائلة المالكة التي ترفض المصالحة.
لا يزال اسم الفنانة اللبنانية كارول سماحة يتصدر حديث المتابعين، بعد ان فجعت بوفاة زوجها المنتج ورجل الاعمال المصري وليد مصطفى منذ أيام، بعد صراع مع المرض.