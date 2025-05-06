عبد الحكيم قطيفان ضيف علي ياسين في الفصول الاربعة الليلة

في حلقة استثنائية من برنامج "الفصول الأربعة" مع الإعلامي علي ياسين يحل الممثل السوري عبد الحكيم قطيفان، في لقاء صريح ومؤثر يكشف فيه ولأول مرة اسرارا عن حياته المهنية والشخصية من الاعتقال في سجون الاسد الى الهجرة خارج سوريا وصولا الى فرحة العودة الى ارض الوطن.



كما يتناول الحوار العديد من المحطات المفصلية في حياة قطيفان، من الموقف السياسي، إلى رحلته الفنية، إلى الواقع السوري اليوم، في حديث لا يخلو من الألم، لكن يملؤه الأمل.

تابعوا الحلقة الليلة الساعة 9:30 على شاشة الجديد وبالتزامن مع قناة الجديد فن على يوتيوب.