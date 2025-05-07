فارس اسكندر في اقوى هجوم على صفاء سلطان : فتاة ليل !

رد الفنان والشاعر اللبناني فارس اسكندر على الفنانة السورية صفاء سلطان وذلك بعد ان اطلت الاخيرة مع الاعلامية رابعة الزيات في برنامج "مع رابعة" على الجديد وهاجمته.





وفي التفاصيل ظهر اسكندر في مقطع فيديو وهو يصف صفاء سلطان بانها جارية المخلوعين وفتاة ليل.

وكانت بداية الأزمة عندما رفض فارس إسكندر في إحدى مقابلاته التلفزيونية تشبيه والدته وأخواته بفنانات الوسط، مستخدما تعبير: "عيب علينا"، مع الإشارة لفكرة الانحطاط الأخلاقي وانعدام العفة والشرف في الوسط الفني، بحسب تعبيره.

كما اتهم فنانات الوسط بإقامة العلاقات وتلبية الرغبات للعديد من رجال الأعمال في بداية مشوارهن الفني، مؤكدا بأن أي فنانة لن تستطيع الوصول للشهرة والأضواء دون تقديم تنازلات.

واستنكرت صفاء سلطان تصريحات الشاعر اللبناني قائلة: "لا أحترم، وأنا أصلاً مستغربة كيف حبيبة قلبي رابعة كيف سمحت له يكمل كلامه، يعني ما بتمشي لا زوجها ولا أبوها، يعني إذا هو مشي معنا بيمشي الحال؟".

وأضافت: "عيب عليه، عيب نحن بنات عالم وناس لما نكون فنانات وممثلات، شلون يعني ما بتمشي أمورنا إلا إذا، عيب، عم يحكي بعرضنا بهل سهولة، وبدك نقول له وجهة نظرك، لأ، هيدي مش وجهة نظر هيدي قلة أدب".

ليعود إسكندر ليرد مرة أخرى : "أكتر حدا زعجوا كلامي، هو أكتر حدا قدم تنازلات بـ الوسط الفني، والأخت الفاضلة قدمت تنازلات كتير وما وصلت لمحل، أصلاً مش معروف هي شو فنانة أو مطربة، مذيعة ولا ممثلة، فعادي تكون ردة فعلها هيك لأن قدمت تنازلات وما وصلت لأي محل".

وبين إسكندر أن سبب وجود صفاء سلطان في الساحة الفنية، يعود لعلاقتها الخاصة مع نجم "كبير" كما وصفه، جعلها تقدم بعض الأدوار، معلقا: "جيتي تعملي فيا شريفة مكة، لولا مصاحبة فنان كبير ما حدا بيطلبك لأي عمل".