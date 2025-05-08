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موعد جنازة صبحي عطري يُعلن رسميًا
موعد جنازة صبحي عطري يُعلن رسميًا
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موعد جنازة صبحي عطري يُعلن رسميًا

فن

2025-05-08 | 04:25
موعد جنازة صبحي عطري يُعلن رسميًا
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Aljadeed
موعد جنازة صبحي عطري يُعلن رسميًا

أعلنت عائلة الإعلامي الراحل صبحي عطري، الذي وافته المنية فجأة يوم الجمعة 18 أبريل/نيسان 2025 في برلين – ألمانيا، عن موعد مراسم التشييع والدفن بعد استكمال إجراءات نقل الجثمان إلى دولة الإمارات.

قررت العائلة إقامة جنازة الراحل في مدينة دبي يوم الجمعة 9 مايو/أيار 2025، بحيث سيتم تشييعه إلى مثواه الأخير بعد صلاة الجمعة مباشرة، بحضور الأهل والأصدقاء وزملائه في الوسط الإعلامي.
أوضحت العائلة أنها ستستقبل التعازي يومي الجمعة والسبت، 9 و10 مايو/أيار، ضمن أوقات محددة سيتم الإعلان عنها لاحقًا، داعية الجميع إلى مشاركتها الدعاء للفقيد والترحم عليه.

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