ايلي باسيل يكشف تفاصيل صادمة عن وفاة صبحي عطري في المانيا

الجديد في الموضوع هو ما كشفه الإعلامي اللبناني إيلي باسيل من تفاصيل جديدة تتعلق بوفاة الإعلامي صبحي عطري، حيث قال إنه لن يكشف عن سبب الوفاة احترامًا للخصوصية، لكنه نفى ما تم تداوله عن وفاته أمام إحدى الصيدليات.وأشار ايلي باسيل إلى أن صبحي عطري كان في حفلة برفقة شخص سوري وآخر لبناني، بالإضافة إلى فتاة، وعندما سقط مغشيًا عليه، فرّ الشابان من المكان، بينما بقيت الفتاة ونقلته إلى المستشفى، لكنها غادرت لاحقًا دون التوقيع على أي أوراق رفع مسؤولية طبية عنه.من هنا، عبّر ايلي باسيل عن عتبه على الفتاة، مؤكدًا أنه كان من الأفضل أن تبلغ أحد أفراد عائلته بدلاً من أن يبقى جثمانه في براد المستشفى لمدة ثلاثة أيام دون علم ذويه.