نجمة ذا فويس تعلن خطوبتها وهذه هوية عريسها

أعلنت مطربة الأوبرا إيمان عبد الغني خطوبتها على المهندس حسام رمضان وذلك عبر صفحتها الشخصية على “انستغرام”.



ونشرت إيمان عبد الغني نجمة “ذا فويس” مجموعة من الصور برفقة خطيبها، وعلقت قائلة :”تم بحمد الله خطوبتي و عقد قراني على المهندس حسام رمضان .. دعواتكم لنا بحياة سعيدة يا أحلي جمهور”.



وانهالت التعليقات من المتابعين، مباركين لها هذه الخطوة، وجاء فيها :”الف الف مبروك لي احلي عرسان في الدنيا كلها و ربنا يحفظكم و يبارك فيكم”، “ماشاء الله الف مليون مبروك ربنا يسعدكم يارب ويجعل كل ايامكم سعاده اللهم امين”، “ألف مبروك يا صاحبي بالرفاء والبنين”، وغيرها.