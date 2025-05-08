دانييلا رحمة تجهش بالبكاء بعد لقائها عددا من الأطفال ذوي الهمم

تصدر اسم الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد زيارتها مؤخرا المدرسة اللبنانية للضرير والأصم في بعبدا، حيث التقت بمجموعة من الأطفال من ذوي الهمم في لفتة إنسانية مؤثرة.



وفي التفاصيل، زارت دانييلا رحمة الأطفال ذوي الهمم، حيث شاركتهم أوقاتًا مليئة بالحب والدعم، وأظهرت تفاعلًا كبيرًا مع طاقاتهم الإيجابية، وقد ساد اللقاء مشاعر دافئة وابتسامات صادقة، جسدت قوة الفن في بناء الروابط الإنسانية.