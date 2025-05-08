وسام فارس و سارة أبي كنعان يحتفلان بذكرى زواجهما الأولى بطريقة رومانسية

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A post shared by Wissam Fares • وسام فارس (@wissamfares)
A post shared by Wissam Fares • وسام فارس (@wissamfares)
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A post shared by Sara Abi Kanaan (@saraabikanaanofficial)
A post shared by Sara Abi Kanaan (@saraabikanaanofficial)
كشفت الفنانة الشابة فرح الزاهد عن أسباب عدم تعاونها مع شقيقتها الفنانة هنا الزاهد في عمل فني واحد، مؤكدةً أنه يعرض عليهما العديد من الأعمال لكنها ترفضها في الوقت الحالي، لأنها ترى أن اتخاذ هذه الخطوة سابق لأوانه.
تستعد الفنانة المغربية بسمة بوسيل، لخوض أولى تجاربها التمثيلية من خلال الفيلم السينمائي الجديد بعنوان "بيغ رامي"، الذي يشهد عودة الفنان المصري رامز جلال الى شاشة السينما بعد غياب عامين.
تصدر مشهد محزن لعدد من الطلاب الجامعيين من جامعة دمشق في المزة، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية، بعد ان اجبروا على مغادرة السكن الجامعي بسبب ما قيل عن ازدياد الخطاب الطائفي والتهديدي بحقهم وإجبارهم على المغادرة بسبب الخطورة على حياتهم.