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وسام فارس و سارة أبي كنعان يحتفلان بذكرى زواجهما الأولى بطريقة رومانسية
وسام فارس و سارة أبي كنعان يحتفلان بذكرى زواجهما الأولى بطريقة رومانسية
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وسام فارس و سارة أبي كنعان يحتفلان بذكرى زواجهما الأولى بطريقة رومانسية

فن

2025-05-08 | 07:49
وسام فارس و سارة أبي كنعان يحتفلان بذكرى زواجهما الأولى بطريقة رومانسية
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Aljadeed
وسام فارس و سارة أبي كنعان يحتفلان بذكرى زواجهما الأولى بطريقة رومانسية

احتفل الممثلان وسام فارس وسارة أبي كنعان في رومانسية لافتة بالذكرى الأولى لزواجهما، من خلال منشورات شاركها الثنائي على شبكات التواصل الاجتماعي.

وفي التفاصيل نشر فارس فيديو رصد هرولته في أرجاء أحد المراكز التجارية خلف أبي كنعان ليقدم إليها باقة من الورود الحمراء، في أجواء عفوية وطريفة، قبل أن يحضنها ويحملها عالياً، ويقبلّها.
وعلق قارس قائلا:  "عندما تكون محظوظاً هكذا، لا يقتصر الأمر على زهور يومية فحسب، بل تُزهر باستمرار طوال اليوم! 7 أيار (مايو)، قبل عام".
وردّت كنعان بعبارة من أغنية النجمة الأميركية مايلي سايرس "Flowers": "لستُ بحاجة لشراء الزهور لنفسي".

 
بدورها شاركت سارة مجموعة صور من حفل زفافها إلى فارس، معلقةً بقولها: "نحن ضد العالم"، مضيفةً رسم قلب أحمر  وتاريخ الزواج.

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