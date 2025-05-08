الملاكمة السعودية هتان السيف تكشف لاول مرة تفاصيل انفصالها عن عبدالله القحطاني
تحدثت الملاكمة السعودية هتان السيف عن فسخ خطوبتها من الملاكم عبدالله القحطاني، موضحة أن العلاقة بينهما لم تتجاوز مرحلة الخطوبة، وأنها لم تكن متزوجة كما يعتقد البعض.
وفي تصريحها ، أكدت هتان: “كان بيني وبين عبدالله القحطاني خطبة فقط، في ناس تحسبني مطلقة أو كنت متزوجة، لا فقط خطبة، وما أذكر كم شهر استمرت، وما شفت من الرجال شي ولا هو شاف مني شي، اللهم رزق وما انكتب”.
وكانت قد أعلنت الملاكمة هتان السيف، نبأ انفصالها رسميا عن خطيبها عبدالله القحطاني، وذلك بعد أسابيع من إثارتها الجدل حول حقيقة فسخ خطوبتها، لا سيما أنها شاركت منشورًا تعلن فيه الانفصال، لتحذفه بعد ساعات.
وتوجَّهت هتان السيف عبر حسابها في منصة "إكس" لتؤكد الخبر المؤسف، بعدما تعرض عبدالله القحطاني للهجوم من جمهورها ومتابعيها، إذ رفضت التزام الصمت إزاء الإساءة التي تعرض لها.