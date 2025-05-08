فرح الزاهد ترفض العمل مع شقيقتها هنا الزاهد لهذا السبب

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A post shared by Apostrophe S (@the_apostrophe.s)
A post shared by Apostrophe S (@the_apostrophe.s)
تستعد الفنانة المغربية بسمة بوسيل، لخوض أولى تجاربها التمثيلية من خلال الفيلم السينمائي الجديد بعنوان "بيغ رامي"، الذي يشهد عودة الفنان المصري رامز جلال الى شاشة السينما بعد غياب عامين.
تصدر مشهد محزن لعدد من الطلاب الجامعيين من جامعة دمشق في المزة، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية، بعد ان اجبروا على مغادرة السكن الجامعي بسبب ما قيل عن ازدياد الخطاب الطائفي والتهديدي بحقهم وإجبارهم على المغادرة بسبب الخطورة على حياتهم.
تحدثت الملاكمة السعودية هتان السيف عن فسخ خطوبتها من الملاكم عبدالله القحطاني، موضحة أن العلاقة بينهما لم تتجاوز مرحلة الخطوبة، وأنها لم تكن متزوجة كما يعتقد البعض.