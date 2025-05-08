فرح الزاهد ترفض العمل مع شقيقتها هنا الزاهد لهذا السبب

تصدر مشهد محزن لعدد من الطلاب الجامعيين من جامعة دمشق في المزة، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية، بعد ان اجبروا على مغادرة السكن الجامعي بسبب ما قيل عن ازدياد الخطاب الطائفي والتهديدي بحقهم وإجبارهم على المغادرة بسبب الخطورة على حياتهم.

