كارول سماحة تنفذ وصية زوجها وليد مصطفى الأخيرة

وفي التفاصيل، أعلنت كارول سماحة عودتها للعمل مرة أخرى واستكمال مسرحية "كله مسموح"، لتعرض يومي 12 و13 من شهر أيار (مايو) الجاري، مؤكدة أن هذا كان مطلب ووصية زوجها الأخيرة.

وكتبت كارول: "رغم الظروف الصعبة والفترة الحساسة اللي بمر بيها دلوقتي، عندي مسؤولية كبيرة قوي ناحية فريق العمل وكل الـ70 فنان وفنانة اللي واقفين على المسرح ودي كانت وصية زوجي وليد، قاللي؛ مهما حصل، الشغل لازم يكمل عشان كده، افتتاح مسرحية كله مسموح هيكون يوم الاثنين والثلاثاء، 12 و13 مايو، وهنكمّل العروض أيام 15 و16 و17 مايو على مسرح كازينو لبنان والمشوار لسه مكمل... فيه وجع، بس عندي إيمان كبير".