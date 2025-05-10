الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
كارول سماحة تنفذ وصية زوجها وليد مصطفى الأخيرة
كارول سماحة تنفذ وصية زوجها وليد مصطفى الأخيرة
A-
A+

كارول سماحة تنفذ وصية زوجها وليد مصطفى الأخيرة

فن

2025-05-10 | 04:30
كارول سماحة تنفذ وصية زوجها وليد مصطفى الأخيرة
العودة الى الأعلى
Aljadeed
كارول سماحة تنفذ وصية زوجها وليد مصطفى الأخيرة

كشفت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، عن قرارها بتنفيذ وصية زوجها رجل الاعمال المصري وليد مصطفى الأخيرة لها، وذلك من خلال تدوينة شاركتها عبر صفحتها الشخصية في منصة "فيسبوك".

وفي التفاصيل، أعلنت كارول سماحة  عودتها للعمل مرة أخرى واستكمال مسرحية "كله مسموح"، لتعرض يومي 12 و13 من شهر أيار (مايو) الجاري، مؤكدة أن هذا كان مطلب ووصية زوجها الأخيرة.

وكتبت كارول: "رغم الظروف الصعبة والفترة الحساسة اللي بمر بيها دلوقتي، عندي مسؤولية كبيرة قوي ناحية فريق العمل وكل الـ70 فنان وفنانة اللي واقفين على المسرح ودي كانت وصية زوجي وليد، قاللي؛ مهما حصل، الشغل لازم يكمل عشان كده، افتتاح مسرحية كله مسموح هيكون يوم الاثنين والثلاثاء، 12 و13 مايو، وهنكمّل العروض أيام 15 و16 و17 مايو على مسرح كازينو لبنان والمشوار لسه مكمل... فيه وجع، بس عندي إيمان كبير".

 

اقرأ ايضا في فن

اول ظهور لـ مازن الناطور من مكتبه في النقابة بعد قرار تنحيته وما قاله غير متوقع
08:09

اول ظهور لـ مازن الناطور من مكتبه في النقابة بعد قرار تنحيته وما قاله غير متوقع

في رسالة حملت نبرة أمل وثقة، خرج الفنان مازن الناطور عن صمته ليوجّه كلمة إلى جمهور الفن وأبناء المهنة في سوريا، مطمئنًا إياهم على مستقبل العمل النقابي والفني في البلاد، رغم ما وصفه بـ"الانقلاب التنظيمي" الذي استهدف موقعه كنقيب للفنانين.

08:09

اول ظهور لـ مازن الناطور من مكتبه في النقابة بعد قرار تنحيته وما قاله غير متوقع

في رسالة حملت نبرة أمل وثقة، خرج الفنان مازن الناطور عن صمته ليوجّه كلمة إلى جمهور الفن وأبناء المهنة في سوريا، مطمئنًا إياهم على مستقبل العمل النقابي والفني في البلاد، رغم ما وصفه بـ"الانقلاب التنظيمي" الذي استهدف موقعه كنقيب للفنانين.

حلقة جديدة من برنامج مع رابعة تتابعونها الليلة
07:03

حلقة جديدة من برنامج مع رابعة تتابعونها الليلة

حلقة جديدة من برنامج "مع رابعة" مع الإعلامية اللبنانية رابعة الزيات تتابعونها الليلة عبر قناة "الجديد" الساعة 20:40 مساءً.

07:03

حلقة جديدة من برنامج مع رابعة تتابعونها الليلة

حلقة جديدة من برنامج "مع رابعة" مع الإعلامية اللبنانية رابعة الزيات تتابعونها الليلة عبر قناة "الجديد" الساعة 20:40 مساءً.

صورة حديثة للمواطن السعودي حميدان التركي بعد اطلاق سراحه
07:01

صورة حديثة للمواطن السعودي حميدان التركي بعد اطلاق سراحه

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية صورة حديثة للمواطن السعودي حميدان التركي بعد اطلاق السلطات الامريكية سراحه.

07:01

صورة حديثة للمواطن السعودي حميدان التركي بعد اطلاق سراحه

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية صورة حديثة للمواطن السعودي حميدان التركي بعد اطلاق السلطات الامريكية سراحه.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025