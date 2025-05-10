صورة حديثة للمواطن السعودي حميدان التركي بعد اطلاق سراحه

وفي التفاصيل، ضجت منصات التواصل الاجتماعي بخبر الإفراج عن المواطن السعودية حميدان التركي، والذي قضى 20 عاماً في السجن، ليتم بعدها نشر صورة حديثة له مع شرطة الهجرة بعد إطلاق سراحه، إذ ظهر وهو مكبل اليدين والقدمين، ويحاوطه اثنين من الشرطة.

وكانت قد أطلقت السلطات الأمريكية سراح المواطن السعودي حميدان التركي بعدما قضى قرابة عقدين في السجن، وذلك بعد مداولات استمرت 3 أيام.

وأكد مصدر نقلت عنه قناة الإخبارية السعودية الحكومية قرار الإفراج عن حميدان التركي، مشيرة إلى أنه "صدر من المحمكة فجر هذا اليوم وتم نقله مباشرة إلى سجن الهجرة تمهيدا لترحيله إلى المملكة خلال الأسابيع المقبلة".

وبحسب ما ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية، فإن حميدان التركي رهن الاحتجاز حاليًا لدى إدارة الهجرة والجمارك، قبل ترحيله.

ونشر ابنه، تركي، سلسة تدوينات على صفحته بمنصة "إكس" لفت فيها إلى أن الجلسة تضمنت شهادات من محامي الوالد السابقين"، وقال دعواتكم أن ييسر الله لوالدي هذه الجلسة ويجعلها سببًا في الفرج".