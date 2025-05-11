سلاف فواخرجي في اول تعليق بعد اتهام عبد الحكيم قطيفان بتعاطـ ـيها

وفي التفاصيل كتبت سلاف فواخرجي منشورا مطولا عبر حسابها على X ردت فيه على اتهام عبد الحكيم قطيفان بتعاطيها لتقول: من اتهمني بالكذب واستهزأ ضاحكا .. هو الكاذب! أو من اتهمني بتعاطي مالايعرف! هو المتعاطي..أو الصامتون جميعا على تكذيبي وشتمي هم الكاذبون، لأنهم جميعاً يعرفون الحقيقة جيدا.وطلبت سلاف كل من يحاول السخرية منها أو انتقادها وتكذيبها بحذف الأدلة والبراهين قبل الحديث عنها، واختتمت كلامها: يا لبئس كل شيء … ويا لبئس ما وصلنا إليه..نحن الفنانون أولا.وكان قد هاجم قطيفان سلاف فواخرجي بسبب تصريحاتها التي تشكك بالسجون وتتهم قصصها بالفبركة، ويرى في موقفها عارًا مهنيًا وإنسانيًا.