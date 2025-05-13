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كارول سماحة في اول اطلالة على المسرح بعد أيام من وفاة زوجها وليد مصطفى
كارول سماحة في اول اطلالة على المسرح بعد أيام من وفاة زوجها وليد مصطفى
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كارول سماحة في اول اطلالة على المسرح بعد أيام من وفاة زوجها وليد مصطفى

فن

2025-05-13 | 04:25
كارول سماحة في اول اطلالة على المسرح بعد أيام من وفاة زوجها وليد مصطفى
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Aljadeed
كارول سماحة في اول اطلالة على المسرح بعد أيام من وفاة زوجها وليد مصطفى

وقفت الفنانة اللبنانية كارول سماحة مساء امس على خشبة المسرح، لتقدم عرضها المسرحي "كله مسموح"، رغم الألم العميق الذي تعيشه بعد رحيل زوجها المنتج المصري وليد مصطفى، وذلك وفاءً لوصيته.

وفي أول ظهور لها بعد وفاة زوجها، عبّرت كارول عن مشاعرها المختلطة قائلة: "المشاعر طبعًا متلخبطة بس التركيز عندي هو الأهم انو وليد روحه معي، هو ملاك يحيطني بكل مكان على المسرح"، مؤكدة أن آخر ما قاله لها قبل دخوله إلى غرفة العمليات كان: "شو ما يصير، لازم تكملي المسرحية".
وتابعت كارول سماحة أن زوجها كان يعلم مدى حبها للمسرح والفن، لذلك أوصاها بالاستمرار رغم كل شيء، مضيفة: "إحنا الفنانين مضطرين نطالع وجعنا ونحوله لطاقة إيجابية نقدمها للجمهور".
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من العرض المسرحي الأول لـ كارول، حيث ظهرت وهي تحاول جاهدة حبس دموعها لتزرع البسمة على وجوه الحضور الذين قدموا لتشجيعها وحثها على الاستمرار رغم الظروف الصعبة التي مرت بها، فقدمت تحية للحاضرين وسط غصّة كبيرة حاولت ان تخفيها.

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