كارول سماحة في اول اطلالة على المسرح بعد أيام من وفاة زوجها وليد مصطفى

مسرحية #كلو_مسموح

عمل بينشاف الحال فيه ، عرض مبهر ، عالمي ما فيك تشيل عينك عن الابداع بالرقص والاستعراض.

مشاهد كوميدية بتشيل الهم عن القلب

عمل كامل متكامل #كارول_سماحة مبدعة الى ابعد الحدود ترفع لك القبعة وطبعًا لجميع الممثلين والراقصين والفرقة الموسيقية فعلًا ابدعتوا pic.twitter.com/yZA7oYrttl — Elie Merheb (@_ElieMerheb) May 12, 2025

وفي أول ظهور لها بعد وفاة زوجها، عبّرت كارول عن مشاعرها المختلطة قائلة: "المشاعر طبعًا متلخبطة بس التركيز عندي هو الأهم انو وليد روحه معي، هو ملاك يحيطني بكل مكان على المسرح"، مؤكدة أن آخر ما قاله لها قبل دخوله إلى غرفة العمليات كان: "شو ما يصير، لازم تكملي المسرحية".وتابعت كارول سماحة أن زوجها كان يعلم مدى حبها للمسرح والفن، لذلك أوصاها بالاستمرار رغم كل شيء، مضيفة: "إحنا الفنانين مضطرين نطالع وجعنا ونحوله لطاقة إيجابية نقدمها للجمهور".وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من العرض المسرحي الأول لـ كارول، حيث ظهرت وهي تحاول جاهدة حبس دموعها لتزرع البسمة على وجوه الحضور الذين قدموا لتشجيعها وحثها على الاستمرار رغم الظروف الصعبة التي مرت بها، فقدمت تحية للحاضرين وسط غصّة كبيرة حاولت ان تخفيها.