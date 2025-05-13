ظهور نادر لأولاد جوليا روبرتس وابنتها تلفت الأنظار بجمالها

وظهرت النجمة العالمية في الصورة مع أبنائها الثلاثة التوأم هازل وفينيوس (20 عاماً)، وهنري البالغ من العمر 17 عاماً في الطبيعة وبدت جوليا التي تولي أهمية كبيرة لعائلتها في غاية السعادة وهي تحتضمن أولادها بحب وكشفت من خلال الصورة عن علاقة الصداقة والأمومة بينهم، وهو ما تفاعل معه الجمهور بشكل واسع ونالت الصورة إعجاب الآلاف من محبي جوليا.ولفتت ابنتها هازل الأنظار بملامحها الشقراء الجميلة ولاحظ الجمهور الشبه الكبير بينها وبين والدتها لناحية الملامح، بينها يشبه شقيقها التوأم والده، وعبروا عن سعادتهم بالتعرف على أولاد جوليا التي تحرص على إبقائهم بعيدين عن وسائل الاعلام.وأرفق داني مودر الصورة بتعليق كتب فيه: "الامهات يصنعن أروع الأشياء. أحب هؤلاء الأشخاص".