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مهرجان كان السينمائي يمنع التعري! ماذا في التفاصيل؟
مهرجان كان السينمائي يمنع التعري! ماذا في التفاصيل؟
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مهرجان كان السينمائي يمنع التعري! ماذا في التفاصيل؟

فن

2025-05-13 | 07:57
مهرجان كان السينمائي يمنع التعري! ماذا في التفاصيل؟
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Aljadeed
مهرجان كان السينمائي يمنع التعري! ماذا في التفاصيل؟

يُعدّ مهرجان كان السينمائي من أبرز الفعاليات السينمائية العالمية التي تجمع بين الفن، الثقافة، والأناقة. غير أن هذا البريق لم يمنعه من الدخول في جدالات متكررة حول قواعد اللباس التي تُفرض على السجادة الحمراء.

وفي خطوة جديدة أثارت الانتباه، أعلن القائمون على المهرجان عن حظر واضح للتعري والملابس "الضخمة بشكل مفرط" ضمن ميثاقه الرسمي لهذا العام. وجاء هذا القرار بعد سلسلة من الحوادث المثيرة للجدل التي شهدها المهرجان في السنوات الأخيرة، من بينها ظهور إحدى المتظاهرات عارية الصدر على السجادة الحمراء عام 2022، بالإضافة إلى الإطلالة الشفافة التي اختارتها بيانكا سينسوري في حفل توزيع جوائز الغرامي.
وقد دفع ذلك المنظمين إلى إصدار تعليمات رسمية تنص على أن "التعري الكامل ممنوع على السجادة الحمراء، تماشياً مع الإطار المؤسسي للمهرجان والقانون الفرنسي."
وبحسب البيان، فإن الهدف من هذه التوجيهات ليس فرض نمط معيّن من الأزياء بقدر ما هو تنظيم ما يمكن اعتباره خرقاً للأعراف أو تهديداً للسلامة داخل الفعالية. وشددت الإدارة على أنها "تحتفظ بحق منع دخول أي شخص يرتدي ملابس تعيق حركة الضيوف الآخرين أو تعقّد ترتيبات الجلوس في قاعات العرض."
 

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