مصطفى كامل يردّ على اتّهامه بسرقة لحن تامر عاشور

وقال مصطفى كامل في تصريحات صحافية: "الأغنية ما لهاش دعوة خالص بأغنية "هيجيلي موجوع"، حتى الناس لما تسمعها هتشوف إنها مالهاش دعوة نهائي، زمان الكاسيت والشريط كان بينزل للجمهور واللي بيحبك بيحبك واللي بيكرهك مش بيشتريك". وأضاف: "في ناس مرضى وتعبانة وهتجنّن نفسها أكتر بمرور الوقت".وكان نقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل قد أعلن عن ضمّ الشعراء والملحنين والموزعين الى عضوية نقابة الموسيقيين، في سابقة هي الأولى من نوعها، حيث قال كامل خلال الاجتماع الذي عقده مع جمعية المؤلفين والملحنين: "أُعلن ضمّ الشعراء والملحنين والموزّعين الى عضوية نقابة الموسيقيين، ونحن أكبر مكتبة فنية في مصر والشرق الأوسط. مبدعو مصر هم أكبر فئة موجودة منذ بداية الموسيقى والفنون".