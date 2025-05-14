نادين نسيب نجيم تخطف الاضواء باطلالتها في مهرجان كان السينمائي
تألقت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم خلال حضورها حفل افتتاح الدورة الـ 78 من مهرجان "كان" السينمائي الدولي، الذي أقيم مساء الثلاثاء 13 مايو.
وفي التفاصيل خطفت نادين نسيب نجيم الأنظار على السجادة الحمراء بفستان أبيض يحمل توقيع "تمارا رالف"، تميز بكونه مكشوف الكتفين، بذيل طويل، إلى جانب قفازات بيضاء شفافة طويلة، وشبه البعض فستانها بفستان الزفاف، تعبيرا عن كونها تبدأ مرحلة جديدة في حياتها، وحصدت الصور إعجاب جمهورها ومتابعيها.
صور الاطلالة
واشاد الجمهور باطلالتها وجاء من بين التعليقات: ولا غلطة يا ماشاءالله طلّة ولا أروع بسم الله عليك دائماً اطلالاتك تفوووز.
وكتب آخر: فيكِ سحر ناعم ما بينوصف… كأنك نجمة نازله من السماء.