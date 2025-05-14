اليسا ترثي نهاد الشامي بكلمات مؤثرة : صليلنا وصلي للبنان

و رثى عددا من الفنانين و الشخصيات البارزة في لبنان و العالم الراحلة بكلمات مؤثرة، من بينهم الفنانة اللبنانية اليسا.

وفي التفاصيل، فقد شاركت اليسا صورة جمعتها بالراحلة عبر حسابها عبر على حسابها الرسمي على تطبيق " اكس "، وأرفقتها بتعليق قالت فيه: " نهاد الشامي ما كانت امرأة عادية، كرمال هيك خصّها القديس شربل بأعجوبة بقيت لليوم شاهد على قداسته وعلى طهارتها. ما في لبناني ما شاف فيكي إم لئلو، وما في شخص قصدك حتى تصلّي معو ورديتي خايب. اليوم صرتي عند ربنا وبحضن مار شربل، ضلك اطلعي علينا من فوق وصليلنا وصلي للبنان ".