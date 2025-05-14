بوسي شلبي تهدد بمقاضاة هؤلاء بعد أزمتها مع عائلة محمود عبدالعزيز

هدّدت الإعلامية بوسي شلبي باتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل مَن يخوض في عرضها، بالحديث عن أزمتها مع نجلَي الفنان الراحل محمود عبد العزيز، حيث أعلنت المحامية هايدي الفضالي، رئيس محكمة الأسرة سابقاً، وكيلة الإعلامية بوسي شلبي، أن موكّلتها ستتخذ كل الإجراءات القانونية الجنائية ضد كل مَن انتهك حرمة الفنان الراحل محمود عبد العزيز، عبر تداول تصريحات أو منشورات تنال من كرامته على مواقع التواصل الاجتماعي.



وأكدت الفضالي أن بوسي شلبي تحتفظ بحقها القانوني في ملاحقة كل مَن تعمّد الإساءة الى شخصها، سواء من خلال نشر معلومات مغلوطة، أو الترويج لبلاغات كاذبة تمسّ بسمعتها، أو الخوض في عرضها، سواء تصريحاً أو تلميحاً.



كما شدّدت على أن الاتهامات المتعلقة بجريمة الزنى، أو محاولات إنكار العلاقة الزوجية التي جمعتها بالفنان الراحل، ستُقابل بتحرك قانوني صارم، مؤكدةً أن كل هذه المحاولات تهدف الى نفي صفتها الشرعية كزوجة له.



وكانت الأزمة قد شهدت تطوراً مثيراً بعد أن أعلن الفنانان محمد وكريم محمود عبد العزيز، نجلا الفنان الراحل، تضررهما من ظهور بوسي شلبي في أحد البرامج التلفزيونية، حيث ادّعت - من وجهة نظرهما - أنها أرملة والدهما، مؤكدَين أنهما يمتلكان ما يثبت انفصال والدهما عنها قبل وفاته بسنوات.



وقد حرّرا محضراً رسمياً في قسم شرطة الشيخ زايد، طالبا فيه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها، وأُخطرت النيابة المختصة لبدء التحقيق في الواقعة.



وتأتي هذه التطوّرات في ظل حالة الجدل المتصاعد بين الطرفين، إذ يتبادل كل منهما الاتّهامات، وسط ترقّب لما ستُسفر عنه التحقيقات، خاصة في ظل ما تصفه بوسي شلبي بمحاولات لتشويه صورتها وإنكار علاقتها الرسمية بالراحل محمود عبد العزيز.