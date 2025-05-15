أصالة تحتفل بعيد ميلادها و برفع العقوبات عن سوريا بطريقة مميزة

وفي التفاصيل، فقد نشرت شام الذهبي مجموعة من الصور لها بصحبة أمها أصالة وابنتها جيهان، وقالب تورتة على شكل قلب مقسوم بعلمي سوريا والسعودية، وعلقت كاتبة: "الفرح سوري سعودي".
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A post shared by Sham Al Zahabi-شام بنت اصالة الذهبي (@shamalzahabi)
A post shared by Sham Al Zahabi-شام بنت اصالة الذهبي (@shamalzahabi)
نشرت الممثلة السورية كندة علوش عبر حسابها الخاص في "إنستغرام" مجموعة صور جمعتها بالنجمة أصالة وجّهت إليها من خلالها رسالة خاصة، تهنّئها فيها بيوم ميلادها، الذي يوافق الخميس 15 أيار/مايو، وتتمنى لها الصحة والسلامة بعد إعلان شام مرور والدتها أصالة بأزمة صحية خلال الفترة الماضية.
حل الممثل السوري حسام تحسين بيك ضيفا مع الإعلامية الأردنية زين كرزون على شاشة تلفزيون لنا، في برنامج "كيد النساء"، حيث كشف الكثير من الاسرار عن حياته الشخصية والمهنية، كما تحدث عن وضع بلده سوريا في ظل التطورات الحاصلة.
نشرت الفنانة إلهام شاهين عبر حسابها الخاص في "إنستغرام"، فيديو كشفت من خلاله عن لحظات السعادة والمرح التي تعيشها مع النجمة اللبنانية المتألقة ماجدة الرومي.