هكذا ردت باميلا الكيك على إشادة لونا بشارة بأدائها في مسلسل "آسر"

ردت باميلا بكلمات بسيطة لكنها مؤثرة عبر خاصية "الاستوري" على "إنستغرام"، قائلة: "أنا اللي كان لي الشرف أَلعَب قدامك، شكرًا لأنك بتشبهي الحب"، في إشارة إلى الروح الإنسانية والحب الذي جمع بينهما خلال كواليس العمل.كانت لونا بشارة قد نشرت صورة من كواليس المسلسل جمعتها بباميلا، وعلّقت عليها بعبارة "كلام من القلب"، جاء فيها: "مربك جدًا الوقوف أمام ممثلة بحجم باميلا الكيك بعزّ نجوميتها في الوطن العربي، كنت كثير خايفة من التمثيل قدامها، لكن اللي صار العكس تمامًا".وأضافت لونا: "باميلا كانت كلها طاقة حب، وبدها المشهد يكون أجمل ما يكون إلي وإلها، شكرًا على طاقة الحب والراحة اللي قدمتيلي إياهم، لحتى هالقد أكون فخورة ومبسوطة بالشغل معك".وختمت رسالتها بأمنية صادقة قالت فيها: "بتمنى إذا كملت بطريق الفن، إني أكون زيك، نجمة كلها حب وعطاء وأخلاق".