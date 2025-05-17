جورج وسوف يرد على شائعة تدهور حالته الصحية و وفاته: أترجاكم خففوها

وشارك الوسوف مقطع فيديو له عبر حسابه الرسمي في إنستغرام ظهر فيه يلعب الطاولة، يقول فيه: "حبايبي، أنا بخير وألف خير وصحتي جيدة، وكل هذه الشائعات غير صحيحة، فأنا أتكلم معكم وأشاهد "آسر" على "شاهد"".وتابع: "أترجاكم خففوها، ما بتستاهل"، مشيراً إلى تلقيه العديد من الاتصالات من القريبين للاطمئنان.واختتم الفيديو قائلاً بسخرية: "يلا خيرها بغيرها".