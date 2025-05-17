جورج وسوف يرد على شائعة تدهور حالته الصحية و وفاته: أترجاكم خففوها

مرفقاً منشوره بتعليق: "الحمدلله أنا بألف خير وإن شاء الله أن تكونوا بخير أيضاً ".
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A post shared by Georges Wassouf (@officialwassouf)
A post shared by Georges Wassouf (@officialwassouf)
طمأن الإعلامي اللبناني علي جابر جمهوره على حالته الصحية في أحدث ظهور له، مؤكداً أن الأزمة التي مرّ بها أصبحت خلفه، وأنه اليوم بصحة جيدة جسدياً وعقلياً.
حلقة جديدة من برنامج "مع رابعة" مع الإعلامية اللبنانية رابعة الزيات تتابعونها الليلة عبر قناة "الجديد" الساعة 20:40 مساءً.
في أول تعليق له بعد تقديم الفنانة صفاء سلطان دعوى قضائية ضده نشر الفنان والشاعر اللبناني فارس اسكندر مقطع فيديو وهو يرد بطريقة طريفة مشيرا الى انه "ميت من الخوف" واشار بتعليق مرفق " متعودة دايما" .