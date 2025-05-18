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زواج يومي يفاجئ الجمهور.. فيديو من عقد القران يتصدر
زواج يومي يفاجئ الجمهور.. فيديو من عقد القران يتصدر
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زواج يومي يفاجئ الجمهور.. فيديو من عقد القران يتصدر

فن

2025-05-18 | 06:04
زواج يومي يفاجئ الجمهور.. فيديو من عقد القران يتصدر
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Aljadeed
زواج يومي يفاجئ الجمهور.. فيديو من عقد القران يتصدر

في خطوة غير متوقعة، أعلنت خبيرة التجميل الشهيرة وصاحبة علامة "يومي بيوتي" الرائدة في منتجات العناية بالمظهر والشعر يمنى خوري، المعروفة باسم "دكتورة يومي"، عن زواجها رسمياً.

وفي التفاصيل، نشرت يومي خوري عبر حسابها على "إنستغرام" مقطع فيديو يظهر الشيخ الذي عقد قرانها على زوجها، من دون أن تكشف عن هويته، مكتفية بذكر أول حرفين من اسميهما "Y" و"G"، وعلّقت على الفيديو بعبارة "تزوّجت".
وعلى ما يبدو أن العريس من الجنسية الكويتية، بسبب الشيخ الذي ظهر في الفيديو، إذ شبهه المتابعين إلى الداعية عثمان الخميس.

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