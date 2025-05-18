زواج يومي يفاجئ الجمهور.. فيديو من عقد القران يتصدر

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A post shared by Youmna Khoury (@youmi.kh)
A post shared by Youmna Khoury (@youmi.kh)
احتفلت السيدة انجيلا بشارة، طليقة الفنان اللبناني وائل كفوري بالمناولة الأولى لابنتها ميلانا بأجواء مميزة، بحضور عدد من الأصدقاء والاقرباء، الا ان اللافت كان غياب والدها الفنان اللبناني.
حرصت الممثلة المصرية داليا البحيري على تهنئة الزعيم عادل إمام بمناسبة عيد ميلاده، الذي يوافق 17 أيار من كل عام.
كشفت هايدي الفضالي محامية الإعلامية المصرية بسمة وهبة أنها قدّمت بلاغاً رسمياً الى قسم شرطة أكتوبر أول ضد المخرج خالد يوسف، تتهمه فيه بعدة مخالفات قانونية، أبرزها التشهير بها عبر منصات التواصل الاجتماعي، ونشر تهديدات مباشرة ضدها.