زواج يومي يفاجئ الجمهور.. فيديو من عقد القران يتصدر

وفي التفاصيل، نشرت يومي خوري عبر حسابها على "إنستغرام" مقطع فيديو يظهر الشيخ الذي عقد قرانها على زوجها، من دون أن تكشف عن هويته، مكتفية بذكر أول حرفين من اسميهما "Y" و"G"، وعلّقت على الفيديو بعبارة "تزوّجت".وعلى ما يبدو أن العريس من الجنسية الكويتية، بسبب الشيخ الذي ظهر في الفيديو، إذ شبهه المتابعين إلى الداعية عثمان الخميس.