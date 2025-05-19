كارول سماحة برسالة مؤثرة لجمهورها: كنتوا مصدر قوتي

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A post shared by CAROLE SAMAHA كارول سماحة (@carolesamaha)
A post shared by CAROLE SAMAHA كارول سماحة (@carolesamaha)
شهد العرض الخاص لفيلم "المشروع X " الظهور الأول للفنانة ليلى أحمد زاهر مع زوجها المنتج والفنان الشاب هشام جمال بعد قضائهما شهر العسل.
شاركت النجمة ماغي بو غصن متابعيها على تطبيق "إنستغرام" كواليس تحضيراتها للمشاركة في "مهرجان كان السينمائي" مع زوجها المنتج جمال سنّان لحضور العرض الخاص لفيلم "The Phoenician Scheme".
تواصل قناة الجديد تعزيز محتواها التفاعلي من خلال برنامج التسوّق المباشر "سوق 888"، الذي يُبث كل اثنين وخميس الساعة 18:15 ويقدّم عروضًا حصرية ومباشرة للمشاهدين في مختلف أنحاء لبنان والمنطقة.