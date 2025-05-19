كارول سماحة برسالة مؤثرة لجمهورها: كنتوا مصدر قوتي

ونشرت كارول الفيديو عبر صفحتها في منصة "إنستغرام"، وأرفقته برسالة قالت فيها: "وقوفي على هالمسرح ما بيعني إنو وجعي خف... بس الاستمرارية أقوى من الاستسلام... والحياة أقوى من الموت".وأضافت: "بشكر فريق عمل كلو مسموح على دعمن ومساندتن إلي كل هالفترة، وشكر كبير للجمهور... كنتو مصدر قوتي".