الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
حسين مقدم ينفصل عن زوجته بطريقة خارجة عن المألوف: جربنا الزواج ما مشي الحال
حسين مقدم ينفصل عن زوجته بطريقة خارجة عن المألوف: جربنا الزواج ما مشي الحال
A-
A+

حسين مقدم ينفصل عن زوجته بطريقة خارجة عن المألوف: جربنا الزواج ما مشي الحال

فن

2025-05-19 | 10:26
حسين مقدم ينفصل عن زوجته بطريقة خارجة عن المألوف: جربنا الزواج ما مشي الحال
العودة الى الأعلى
Aljadeed
حسين مقدم ينفصل عن زوجته بطريقة خارجة عن المألوف: جربنا الزواج ما مشي الحال

اثار الممثل حسين مقدم ضجة كبيرة بعد ان نشر مقطع فيديو عبر حسابه على "انستغرام"، وهو برفقة زوجته إيمان نور الدين معلنا أنّهما اتّخذا قراراً بالإنفصال عن بعضهما.

 
وتوجّه حسين لإيمان قائلا: "لوين رايحين هلق؟"، لتُجيبه "رايحين انطلق".
وفي الفيديو، ظهر الثنائيّ برفقة شيخ، وقالت له إيمان "مولانا جربنا الزواج ما مشي الحال، هلق منجرب الطلاق".
وقال مقدم في نهاية الفيديو: "تمّ الطلاق بين الطرفين برضا وقناعة كاملة من كلا الجانبين، دون أيّ خلاف، ونسأل الله التوفيق لكلّ منا في قادم الايام".
وتجدر الإشارة إلى أنّ حسين وإيمان عمدا قبل فترة إلى حذف الصور التي تجمعهما، ليُعلنا اليوم عن إنفصلاهما رسميّاً.

اقرأ ايضا في فن

الدكتورة يومي تستعرض خاتم زواجها الماسي وتمازح الجمهور
10:41

الدكتورة يومي تستعرض خاتم زواجها الماسي وتمازح الجمهور

استعرضت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي وخبيرة التجميل اللبنانية يمنى خوري، الشهيرة بالدكتورة يومي، خاتم زواجها الماسي الباهظ ومازحت الجمهور حول حجمه الضخم.

10:41

الدكتورة يومي تستعرض خاتم زواجها الماسي وتمازح الجمهور

استعرضت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي وخبيرة التجميل اللبنانية يمنى خوري، الشهيرة بالدكتورة يومي، خاتم زواجها الماسي الباهظ ومازحت الجمهور حول حجمه الضخم.

أول ظهور لـ ليلى زاهر وهشام جمال بعد زواجهما
10:00

أول ظهور لـ ليلى زاهر وهشام جمال بعد زواجهما

شهد العرض الخاص لفيلم "المشروع X " الظهور الأول للفنانة ليلى أحمد زاهر مع زوجها المنتج والفنان الشاب هشام جمال بعد قضائهما شهر العسل.

10:00

أول ظهور لـ ليلى زاهر وهشام جمال بعد زواجهما

شهد العرض الخاص لفيلم "المشروع X " الظهور الأول للفنانة ليلى أحمد زاهر مع زوجها المنتج والفنان الشاب هشام جمال بعد قضائهما شهر العسل.

فيديو عفوي لـ ماغي بو غصن على هامش مهرجان كان يتصدر
09:56

فيديو عفوي لـ ماغي بو غصن على هامش مهرجان كان يتصدر

شاركت النجمة ماغي بو غصن متابعيها على تطبيق "إنستغرام" كواليس تحضيراتها للمشاركة في "مهرجان كان السينمائي" مع زوجها المنتج جمال سنّان لحضور العرض الخاص لفيلم "The Phoenician Scheme".

09:56

فيديو عفوي لـ ماغي بو غصن على هامش مهرجان كان يتصدر

شاركت النجمة ماغي بو غصن متابعيها على تطبيق "إنستغرام" كواليس تحضيراتها للمشاركة في "مهرجان كان السينمائي" مع زوجها المنتج جمال سنّان لحضور العرض الخاص لفيلم "The Phoenician Scheme".

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025