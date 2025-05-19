حسين مقدم ينفصل عن زوجته بطريقة خارجة عن المألوف: جربنا الزواج ما مشي الحال

View this post on Instagram
A post shared by Hussein Mokaddem (@hussein.mokaddem)
A post shared by Hussein Mokaddem (@hussein.mokaddem)
استعرضت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي وخبيرة التجميل اللبنانية يمنى خوري، الشهيرة بالدكتورة يومي، خاتم زواجها الماسي الباهظ ومازحت الجمهور حول حجمه الضخم.
شهد العرض الخاص لفيلم "المشروع X " الظهور الأول للفنانة ليلى أحمد زاهر مع زوجها المنتج والفنان الشاب هشام جمال بعد قضائهما شهر العسل.
شاركت النجمة ماغي بو غصن متابعيها على تطبيق "إنستغرام" كواليس تحضيراتها للمشاركة في "مهرجان كان السينمائي" مع زوجها المنتج جمال سنّان لحضور العرض الخاص لفيلم "The Phoenician Scheme".