حسين مقدم ينفصل عن زوجته بطريقة خارجة عن المألوف: جربنا الزواج ما مشي الحال

اثار الممثل حسين مقدم ضجة كبيرة بعد ان نشر مقطع فيديو عبر حسابه على "انستغرام"، وهو برفقة زوجته إيمان نور الدين معلنا أنّهما اتّخذا قراراً بالإنفصال عن بعضهما.





وتوجّه حسين لإيمان قائلا: "لوين رايحين هلق؟"، لتُجيبه "رايحين انطلق".

وفي الفيديو، ظهر الثنائيّ برفقة شيخ، وقالت له إيمان "مولانا جربنا الزواج ما مشي الحال، هلق منجرب الطلاق".

وقال مقدم في نهاية الفيديو: "تمّ الطلاق بين الطرفين برضا وقناعة كاملة من كلا الجانبين، دون أيّ خلاف، ونسأل الله التوفيق لكلّ منا في قادم الايام".

وتجدر الإشارة إلى أنّ حسين وإيمان عمدا قبل فترة إلى حذف الصور التي تجمعهما، ليُعلنا اليوم عن إنفصلاهما رسميّاً.