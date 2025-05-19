الدكتورة يومي تستعرض خاتم زواجها الماسي وتمازح الجمهور

استعرضت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي وخبيرة التجميل اللبنانية يمنى خوري، الشهيرة بالدكتورة يومي، خاتم زواجها الماسي الباهظ ومازحت الجمهور حول حجمه الضخم.





ونشرت يومي مجموعة من الصور التي أظهرت خاتم زواجها الأنيق، عبر حسابها الموثق على إنستغرام، والذي يتابعه نحو 7 ملايين متابع.



وكتبت المشهورة اللبنانينة ممازحة الجمهور حول حجم خاتمها: "الخاتم شوي صغير كان لازم يكون أكبر"، في إشارة لحجمه الكبير واللافت للأنظار، إلا أنها لم تطرق إلى تفاصيله الخاصة.