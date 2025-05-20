نجل الراحلة فدوى محسن ممثل سوري شهير.. تعرفوا عليه

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A post shared by hami bakkar (@hamibakkar)
A post shared by hami bakkar (@hamibakkar)
عادت الفنانة الكوميدية شيماء سيف لتتصدر محركات البحث بعد تداول أنباء عن خلافات بينها وبين زوجها المنتج محمد كارتر، إلا أن ردها جاء عمليًا، لينفي ما تم تداوله مؤخرًا، ويؤكد استقرار علاقتهما الزوجية بعد فترة من الجدل.
توفي الحارس الشخصي للأميرة الراحلة ديانا، ضابط الشرطة العسكرية الملكية السابق لي سانسوم، المعروف بـ"رامبو"، عن عمر ناهز الـ 63 عاماً.
أصدر نقيب الفنانين السوريين، الفنان مازن الناطور تعميمًا رسميًا يقضي بمنع أي فنان من مزاولة المهنة من دون الحصول على ترخيص سابق أو عقد مصدّق من نقابة الفنانين، في إطار ما وصفه بخطة إصلاح شاملة تهدف إلى إعادة هيبة العمل النقابي وضبط الممارسة الفنية في سوريا.