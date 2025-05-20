نجل الراحلة فدوى محسن ممثل سوري شهير.. تعرفوا عليه

ولفت عدد من المتابعين الى ان هامي بكار هو فنان سوري من مواليد 1981، بدأ مشواره الفني في سن صغيرة حيث شارك في مسلسل "طرابيش" إلى جانب والدته، وقدم العديد من الأدوار إلا أنه عرف أيضًا من خلال شخصية "معروف"، ابن الإدعشري، التي قدمها في الجزء الأول من مسلسل البيئة الشامية "باب الحارة".وانتهت شخصية معروف في الجزء الأول بالوفاة بعد تعرضه للدغة أفعى؛ ما تسبب بانهيار والده "الإدعشري"، وهو أشهر أدوار الفنان بسام كوسا. ومن أبرز أدواره شخصية "رامي فيسبوك" في مسلسل "أيام الدراسة"، والذي حقق من خلاله الكثير من النجاح.