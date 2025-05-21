حلقة جديدة من "والله لنكيف" مع امل طالب الليلة على قناة الجديد

تستضيف أمل طالب، في حلقة الليلة من برنامج "والله لنكيف" على قناة الجديد، الممثل وسام صليبا والفنان اللبناني ايوان، والكوميدي طوني خوري.