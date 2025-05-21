حلقة جديدة من "والله لنكيف" مع امل طالب الليلة على قناة الجديد

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A post shared by AL Jadeed قناة الجديد (@aljadeed)
A post shared by AL Jadeed قناة الجديد (@aljadeed)
تطل الكوميدية امل طالب، بحلقة جديدة من برنامج "والله لنكيف" الليلة على قناة الجديد، مليئة بالمفاجآت والضيوف من عالم الفن والاعلام والسياسة.
تحدث الفنان صبري عبد المنعم عن موقف صعب تعرّض له قبل سنوات بعد خضوعه لعملية جراحية خلال فترة علاجة من مرض السرطان، وذلك خلال لقائه مع برنامج “صبايا الخير” الذي تقدّمه الإعلامية ريهام سعيد على قناة “النهار”.
احتفل مغنّي المهرجانات مسلم بزفافه إلى يارا تامر، وذلك في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، بعد أزمات عدة وانفصالات ثم عودة مرة أخرى.