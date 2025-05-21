صبري عبد المنعم يكشف عن موقف صعب تعرض له بعد اجرائه عملية جراحية

وقال صبري خلال وجوده في المستشفى حيث يُعالج حالياً: “عملت عملية في دراعي وبعد العملية بأربعة أو خمسة أيام لما خرجت من المستشفى كانت آلام قوية جداً وكان عندي أوردر تصوير وكان في مخرج قلت هيأجّل شوية، لكن هو قال لازم ييجي بكرا الصبح”.

وتابع: “وأنا لسة خارج من المستشفى، رحت الساعة 10 الصبح المكان اللي بصور فيه وقعدت لغاية 10 بالليل، سكت لأن مقدرش أزعل من حد وربنا يسامح”.

وطمأن الفنان صبري عبد المنعم جمهوره على صحته وقال إنه بات أفضل الآن، موضحاً: “أنا متعود طول عمري أنا جامد، بس المرة دي الوعكة كانت شديدة شوية، أنا عندي أصلاً ضعف في عضلة القلب من سنتين، لكن ممكن أعمل دعامات”.