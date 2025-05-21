الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
صبري عبد المنعم يكشف عن موقف صعب تعرض له بعد اجرائه عملية جراحية
صبري عبد المنعم يكشف عن موقف صعب تعرض له بعد اجرائه عملية جراحية
A-
A+

صبري عبد المنعم يكشف عن موقف صعب تعرض له بعد اجرائه عملية جراحية

فن

2025-05-21 | 13:58
صبري عبد المنعم يكشف عن موقف صعب تعرض له بعد اجرائه عملية جراحية
العودة الى الأعلى
Aljadeed
صبري عبد المنعم يكشف عن موقف صعب تعرض له بعد اجرائه عملية جراحية

تحدث الفنان صبري عبد المنعم عن موقف صعب تعرّض له قبل سنوات بعد خضوعه لعملية جراحية خلال فترة علاجة من مرض السرطان، وذلك خلال لقائه مع برنامج “صبايا الخير” الذي تقدّمه الإعلامية ريهام سعيد على قناة “النهار”.

وقال صبري خلال وجوده في المستشفى حيث يُعالج حالياً: “عملت عملية في دراعي وبعد العملية بأربعة أو خمسة أيام لما خرجت من المستشفى كانت آلام قوية جداً وكان عندي أوردر تصوير وكان في مخرج قلت هيأجّل شوية، لكن هو قال لازم ييجي بكرا الصبح”.

وتابع: “وأنا لسة خارج من المستشفى، رحت الساعة 10 الصبح المكان اللي بصور فيه وقعدت لغاية 10 بالليل، سكت لأن مقدرش أزعل من حد وربنا يسامح”.

وطمأن الفنان صبري عبد المنعم جمهوره على صحته وقال إنه بات أفضل الآن، موضحاً: “أنا متعود طول عمري أنا جامد، بس المرة دي الوعكة كانت شديدة شوية، أنا عندي أصلاً ضعف في عضلة القلب من سنتين، لكن ممكن أعمل دعامات”.

 
 

اقرأ ايضا في فن

وسام صليبا يتغزل بـ ستيفاني صليبا على الهواء "عشنا سوا وكانوا يفكرونا متزوجين"
15:00

وسام صليبا يتغزل بـ ستيفاني صليبا على الهواء "عشنا سوا وكانوا يفكرونا متزوجين"

تطل الكوميدية امل طالب، بحلقة جديدة من برنامج "والله لنكيف" الليلة على قناة الجديد، مليئة بالمفاجآت والضيوف من عالم الفن والاعلام والسياسة.

15:00

وسام صليبا يتغزل بـ ستيفاني صليبا على الهواء "عشنا سوا وكانوا يفكرونا متزوجين"

تطل الكوميدية امل طالب، بحلقة جديدة من برنامج "والله لنكيف" الليلة على قناة الجديد، مليئة بالمفاجآت والضيوف من عالم الفن والاعلام والسياسة.

امل طالب تعلق على الانتخابات البلدية في بعلبك"هيدا الحبر صار وصمة عار"و لهذا السبب رئيس القلم "عصب"
14:30

امل طالب تعلق على الانتخابات البلدية في بعلبك"هيدا الحبر صار وصمة عار"و لهذا السبب رئيس القلم "عصب"

تطل الكوميدية امل طالب، بحلقة جديدة من برنامج "والله لنكيف" الليلة على قناة الجديد، مليئة بالمفاجآت والضيوف من عالم الفن والاعلام والسياسة.

14:30

امل طالب تعلق على الانتخابات البلدية في بعلبك"هيدا الحبر صار وصمة عار"و لهذا السبب رئيس القلم "عصب"

تطل الكوميدية امل طالب، بحلقة جديدة من برنامج "والله لنكيف" الليلة على قناة الجديد، مليئة بالمفاجآت والضيوف من عالم الفن والاعلام والسياسة.

مسلم يحتفل بزفافه ويرد على انتقادات بدلته
13:51

مسلم يحتفل بزفافه ويرد على انتقادات بدلته

احتفل مغنّي المهرجانات مسلم بزفافه إلى يارا تامر، وذلك في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، بعد أزمات عدة وانفصالات ثم عودة مرة أخرى.

13:51

مسلم يحتفل بزفافه ويرد على انتقادات بدلته

احتفل مغنّي المهرجانات مسلم بزفافه إلى يارا تامر، وذلك في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، بعد أزمات عدة وانفصالات ثم عودة مرة أخرى.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025