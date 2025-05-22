شاهدوا لحظة سقوط شاكيرا على المسرح خلال حفلها في كندا

وفي التفاصيل، وخلال عرضها الأخير بمدينة مونتريال الكندية أمس الأربعاء، تعرضت النجمة العالمية شاكيرا لسقوط مفاجئ على خشبة المسرح، فبينما كانت تسير ضمن حركات استعراضية رافعة ذراعيها، فقدت توازنها وانزلقت لتسقط على الأرض في لحظة وثّقتها عدسات الجمهور وانتشرت بسرعة على وسائل التواصل الاجتماعي.لكن بدلا من التوقف أو الارتباك، تعاملت شاكيرا، البالغة من العمر 48 عاما، مع الموقف بثقة نادرة؛ حيث وقفت مبتسمة، وتصرفت بطريقة مرحة وسط تصفيق الجمهور، وكأن ما حدث كان جزءا من العرض، فنهضت سريعا وتابعت الغناء وكأن شيئا لم يكن، فالتقطت الميكروفون وأكملت الأداء بسلاسة، وسط تشجيع الجمهور، في مشهد اعتبره المتابعون تجسيدا للفن والاحتراف.وسرعان ما تحوّل المقطع المصوّر إلى "ترند" عالمي، وتنوّعت التعليقات بين الإعجاب بمرونتها إلى اعتقاد البعض بأن السقطة ربما كانت مقصودة ضمن استعراضها المعروف بالمفاجآت. وعلى الرغم من أن شاكيرا لم تُعلق رسميا على الواقعة، فإن تصرّفها العفوي أعاد التأكيد على مهاراتها المسرحية وخبرتها الطويلة في التعامل مع المواقف غير المتوقعة.