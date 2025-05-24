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عودة باسم ياخور إلى سوريا بعد سنوات من الغياب
عودة باسم ياخور إلى سوريا بعد سنوات من الغياب
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عودة باسم ياخور إلى سوريا بعد سنوات من الغياب

فن

2025-05-24 | 03:14
عودة باسم ياخور إلى سوريا بعد سنوات من الغياب
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Aljadeed
عودة باسم ياخور إلى سوريا بعد سنوات من الغياب

أطل النجم باسم ياخور للمرة الأولى في سوريا عقب استلام السلطة الجديدة حكم البلاد، على مائدة غداء مع المنتج نايف الأحمر مالك شركة "غولدن لاين" في العاصمة دمشق، والممثلين طارق مرعشلي والليث مفتي، إلى جانب المنتج الفني محمود شلش ومدير إدارة الإنتاج فادي نخلة.

واجتاحت الـ"سوشيال ميديا" منشورات مرحبة بالفنان السوري، لا سيما تدوينة موّحدة تداولها محبوه بشكل واسع، وجاء فيها: "باسم ياخور في دمشق… ولا عزاء للإقصائيين والغوغائيين. باسم لم يُغادر سوريا ليُقال إنه "عاد" إليها. لا تكرّسوا مصطلح "العودة" وكأنها مِنّة أو حدث استثنائي".
وتابع المنشور: "المفروض أن لا يكون هناك سوري مبعدٌ عن وطنه بعد اليوم. من غير المعقول أن يتجوّل الأجنبي بحرّية، ويفرض سطوته، بينما ابن البلد يقبع تحت الخوف، أو يعيش قلق الرفض من أرضه".
وختم: "أتمنى أن تكون الرسالة من وجود باسم اليوم في دمشق في هذا التوقيت: البلد يتّسع لأبنائه، لا لمزايدات الكراهية ولا لصخب الإقصاء".
 

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