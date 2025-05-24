الحكم بالسجن على خالد أرغنتش الشهير بـ "السلطان سليمان" لهذا السبب

صدر حكم بالسجن ضد الممثلين التركيين الشهيرين خالد أرغنتش المعروف باسم “السلطان سليمان” ورضا كوجا أوغلو بتهمة “تقديم شهادة زور” خلال التحقيق مع وكيلة الأعمال عائشة باريم، المتهمة بتنظيم احتجاجات حديقة غيزي عام 2013.



وقد حُكم على أرجنتش بالسجن لمدة عام و10 أشهر و15 يومًا، بينما حُكم على كوجاأوغلو بالسجن لمدة عام و8 أشهر، مع تأجيل تنفيذ الحكم.

جاءت هذه الأحكام في إطار تحقيق مع وكيلة أعمال الفنانين عائشة باريم، التي تم اعتقالها بتهمة تنظيم احتجاجات جيزي، حيث استُدعي العديد من الفنانين، بمن فيهم أرجنتش وكوجا أوغلو، للإدلاء بشهاداتهم.

واتهمت النيابة العامة الممثلين بـ”الكذب” في شهادتهم، حيث نفيا أي صلة لهما بالممثل محمد علي ألبورا، أحد المتهمين البارزين في قضية جيزي، بينما كشفت تحقيقات النيابة عن وجود اتصالات بينهما وألبورا، بالإضافة إلى صور تظهر مشاركتهما في الاحتجاجات.

خلال الجلسة، دافع أرجنتش عن نفسه قائلاً: “لقد سُئلت كشاهد وأجبْت بصدق. العلاقات في الوسط الفني نسبية، فقد نبدو متقاربين مع أشخاص في الصور دون أن تكون بيننا علاقة حقيقية. ندمي الوحيد هو أنني لم أرفع دعوى ضد نشر صوري على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تم تقديم ادعاءات غير منطقية. كان هناك حشد هائل من الناس، وكأننا كنا في المقدمة، بينما لم يكن لدي أي نية جنائية”.

وبعد النطق بالحكم، توجه أرجنتش إلى القاضي بسؤال: “إذن، أنا كذبت؟”، فرد القاضي بأنه يستطيع الطعن في الحكم، وهو ما أعلن الممثل نيته القيام به.

يذكر ان بدأت أزمة جيزي في 2013 ضد مشروع تجاري في إسطنبول، ثم تحولت إلى حركة احتجاجية كبرى ضد الحكومة، وقد أدين العشرات من الناشطين، بينهم كافالا الذي حكم عليه بالسجن المؤبد، رغم قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بإطلاق سراحه.