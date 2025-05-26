طليق فنانة شهيرة يطاردها والامن يتدخل

كانت البداية عندما تلقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطاراً من الخدمات الأمنية المتمركزة أعلى محور 26 يوليو تجاه مدينة أكتوبر يفيد بتعرّض الفنانة إلهام عبد البديع، لمطاردة من جانب طليقها، وتم ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات الجنائية ضده.

وأوضحت الفنانة الشابة في بلاغها أنها تعرّضت لمطاردة من طليقها أثناء سيرها أعلى المحور، حيث شاهدت أحد التمركزات الأمنية، فتوقفت بسيارتها أمامهم، وتم التحفظ عليهما واقتيادهما الى مركز شرطة كرداسة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، لبيان حقيقة الاتّهام، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

وكانت إلهام عبد البديع قد كشفت عن طلاقها من الملحن والمنتج وليد سامي، وروت تفاصيل الطلاق، مؤكدةً أنها فوجئت بزوجها يكتب عبر السوشيال ميديا معلناً انفصالهما، لتتلقّى بعدها رسائل عدة غريبة تطالبها بعدم الحزن، واتصالات من أرقام مجهولة، وهي لا تعلم ما الذي حدث.

وتابعت أنها ردّت على اتصال وردها من صحافي وقد سألها: "هو انتوا انفصلتوا أو هتنفصلوا؟"، فأجابته قائلةً: "أيوه"، لأنها اتفقت مع زوجها على الذهاب في اليوم التالي لإنهاء إجراءات الطلاق الرسمية.