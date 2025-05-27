حلا الترك تحتفل بتخرجها من الجامعة ووالدها محمد الترك يبارك لها

وشاركت حلا متابعيها عبر صفحتها الشخصية على "انستغرام"، مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو، ظهرت فيها مرتدية قبعة التخرج أما والدها محمد الترك، فقد حرص على مشاركة ابنته هذه اللحظة المهمة، وعبّر عن سعادته الكبيرة وفخره وحبه لها، واصفاً إياها بـ"أميرته وابنته الحبيبة".
وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع هذه اللحظات، وانهالت التهاني والتبريكات على حلا من محبيها، الذين تمنّوا لها المزيد من النجاح في مسيرتها الفنية والمهنية.
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A post shared by Hala Al Turk (@halamalturk)
A post shared by Hala Al Turk (@halamalturk)
أوضحت الفنانة اللبنانية جيسي عبدو، موقفها من استخدام أسماء المشاهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بهدفِ جذب الانتباه، وذلك بعد تداول مقطع فيديو، يتناول تفاصيل من حياتها الخاصة.
فُجعت الساحة الفنية الكورية صباح اليوم الثلاثاء، 27 مايو/ أيار 2025، بخبر رحيل الممثل القدير تشوي جونغ وو، وفق ما أكدته وكالته Bless ENT.
تباشر نيابة قصر النيل، برئاسة المستشار عمرو عوض، التحقيق في البلاغ المقدم من الفنان الشعبي حكيم ضد إحدى شركات التشطيبات العقارية، يتهمها فيه بالنصب والاستيلاء على 7 ملايين جنيه.