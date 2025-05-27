حلا الترك تحتفل بتخرجها من الجامعة ووالدها محمد الترك يبارك لها

وشاركت حلا متابعيها عبر صفحتها الشخصية على "انستغرام"، مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو، ظهرت فيها مرتدية قبعة التخرج أما والدها محمد الترك، فقد حرص على مشاركة ابنته هذه اللحظة المهمة، وعبّر عن سعادته الكبيرة وفخره وحبه لها، واصفاً إياها بـ"أميرته وابنته الحبيبة".

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع هذه اللحظات، وانهالت التهاني والتبريكات على حلا من محبيها، الذين تمنّوا لها المزيد من النجاح في مسيرتها الفنية والمهنية.