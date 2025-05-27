كارول سماحة برسالة مؤثرة لابنة وليد مصطفى: انا فخورة بيكي

تحدثت أمينة، ابنة المنتج الراحل وليد مصطفى، في ظهور إعلامي نادر على وسائل الإعلام، عن الفترة الصعبة التي تعيشها هي والنجمة كارول سماحة بعد فترة قصيرة من رحيل والدها، مؤكدة أنها تدعم زوجة والدها في كل شيء وبأنهم عائلة واحدة.

