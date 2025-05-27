كارول سماحة برسالة مؤثرة لابنة وليد مصطفى: انا فخورة بيكي
تحدثت أمينة، ابنة المنتج الراحل وليد مصطفى، في ظهور إعلامي نادر على وسائل الإعلام، عن الفترة الصعبة التي تعيشها هي والنجمة كارول سماحة بعد فترة قصيرة من رحيل والدها، مؤكدة أنها تدعم زوجة والدها في كل شيء وبأنهم عائلة واحدة.
من جهتها، شاركت الفنانة اللبنانية كارول سماحة فيديو المقابلة عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر انستغرام، وارفقته بالتعليق التالي: "حبيبتي امونة وانا فخورة فيكي وبقوة شخصيتك.. ربنا يخليكي ليا يا رب انتي وتوتي عيلتي وفقلبي.. ونبقى مع بعض على طول".