تامر عاشور يتعرض لإصابة قوية وهذا وضعه الصحي

وفي التفاصيل، خضع تامر عاشور، وفق تقارير صحفية، لعملية جراحية دقيقة في الركبة خلال الأيام الماضية، في أحد المستشفيات الخاصة، بناءً على توصية الأطباء بعد تشخيص الإصابة، ويخوض حالياً رحلة علاج طبيعي وتأهيل تستغرق عدة أسابيع، تتطلب راحة تامة تحت الإشراف الطبي.ونظرًا لظروفه الصحية، اضطر عاشور إلى الاعتذار عن جميع ارتباطاته الفنية والحفلات الغنائية التي كانت مقررة خلال الفترة المقبلة، باستثناء حفلين فقط، أولهما يوم 13 يونيو في دولة الكويت بمشاركة النجم تامر حسني، والثاني يوم 24 يونيو ضمن فعاليات مهرجان "موازين" في المغرب.