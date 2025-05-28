تامر عاشور يتعرض لإصابة قوية وهذا وضعه الصحي

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A post shared by Tamer Ashour (@tamerashourofficial)
A post shared by Tamer Ashour (@tamerashourofficial)
تطل الكوميدية امل طالب بحلقة جديدة من برنامج "والله لنكيف" الليلة على قناة الجديد، حيث تستضيف عدد من نجوم الفن والكوميديا، ضمن أجواء مميزة.
رفضت الفنانة ياسمين صبري، خلال لقائها ضمن برنامج " ET بالعربي"، على هامش حضورها العرض الخاص لفيلم "المشروع X " في دبي، الحديث عن أزمتها الشهيرة مع الفنان محمد رمضان، في سحور رمضاني، والذي أُقيم في أحد فنادق القاهرة خلال شهر رمضان الماضي، حيث تجاهلت الرد على سؤال مقدّمة البرنامج لها عن إمكانية التعاون مع رمضان في عمل درامي أو سينمائي.
أثار الفنان وائل عبد العزيز، شقيق الممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز، تفاعلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد منشور عبر فيه عن دعمه الصريح لشقيقته، مؤكدًا وقوفه بجانبها رغم الخلافات السابقة بينهما.