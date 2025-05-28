حلقة مميزة من "والله لنكيف" مع أمل طالب الليلة على الجديد

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A post shared by AL Jadeed قناة الجديد (@aljadeed)
A post shared by AL Jadeed قناة الجديد (@aljadeed)
تصدر اسم الفنان السوري باسم ياخور محركات البحث والتريند بعد ان انتشرت اخبار تفيد بتلقيه تهديدات بالقتل او عليه مغادرة سوريا في مهلة محددة.
تحدثت الفنانة اللبنانية نجوى كرم، في أحدث ظهور لها خلال لقاء صحفي مع الاعلامي فراس حليمة، عن العديد من المواضع منها الفنية ومنها الشخصية.
رفضت الفنانة ياسمين صبري، خلال لقائها ضمن برنامج " ET بالعربي"، على هامش حضورها العرض الخاص لفيلم "المشروع X " في دبي، الحديث عن أزمتها الشهيرة مع الفنان محمد رمضان، في سحور رمضاني، والذي أُقيم في أحد فنادق القاهرة خلال شهر رمضان الماضي، حيث تجاهلت الرد على سؤال مقدّمة البرنامج لها عن إمكانية التعاون مع رمضان في عمل درامي أو سينمائي.