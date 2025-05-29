اليسا تحسم جدل اصابتها بالسرطان للمرة الثانية

وفي التفاصيل، فقد أصدر المكتب الإعلامي للنجمة اللبنانية إليسا بيانا ينفي فيه الشائعات المترددة حول إصابتها مرة أخرى بالسرطان، بعد شفائها منه منذ فترة.وأكد المكتب الإعلامي لإليسا أن النجمة بصحة جيدة وتقضي وقتا ممتعً مع أصدقائها في ميلانو، بحسب "ET بالعربي".وكانت إليسا أثارت جدلا كبيرا خلال الأيام الماضية بعد ظهورها بشكل مختلف خلال حضورها لمسرحية "كلو مسموح" للفنانة كارول سماحة، حيث ظهرت إليسا في فيديوهات خلال إجراء لقاءات صحفية وظهر تغير كبير في شكلها، وتحدث الجمهور عن تقدمها في العمر الذي بدى واضحا على ملامحها، فيما دافع آخرون عنها مؤكدين أنها جميلة وأن التقدم في العمر ليس عيبا، وتذكر آخرون كونها كانت مصابة بالسرطان وتعافيت منه وقد يكون هذا تأثير المرض عليها.