ماجد المصري يحصد هذه الجائزة في مهرجان الهلال الذهبي في بغداد

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A post shared by Maged El Masry (@magedelmasryofficial)
A post shared by Maged El Masry (@magedelmasryofficial)
أعلن الفنان المصري أحمد سعد بدء إزالة الوشوم (التاتو) من جسده، معتبرًا القرار من أفضل ما اتخذه في حياته، خاصة بعد سنوات من الجدل الذي أثارته هذه الوشوم، لا سيما عند ظهوره بها في مناسك العمرة.
في اول ظهور اعلامي رسمي له تحدث الممثل احمد السقا عن علاقته بطليقته الإعلامية مها الصغير، مشيراً الى أن هناك علاقة احترام وصداقة متبادَلة بينهما رغم الانفصال، كما أشاد بدورها في مساندة أبنائهما وحرصها الدائم على الاهتمام بهم.
في كشفٍ لافت ضمن الفيلم الوثائقي “نشمي”، الذي يروي محطات من حياة سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد الأردني، ويوضح مدى حبه للرياضة، كشف الدكتور زيد مضحي السبب وراء آلام الكتف التي يعاني منها سموّه.