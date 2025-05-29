ماجد المصري يحصد هذه الجائزة في مهرجان الهلال الذهبي في بغداد

أعلن الفنان المصري أحمد سعد بدء إزالة الوشوم (التاتو) من جسده، معتبرًا القرار من أفضل ما اتخذه في حياته، خاصة بعد سنوات من الجدل الذي أثارته هذه الوشوم، لا سيما عند ظهوره بها في مناسك العمرة.

