طبيب الأمير الحسين بن عبدالله يكشف سبب آلام كتفه

روى الدكتور الأردني زيد مضحي كيف التقى سمو الأمير الحسين مؤخرا، ليخبره الأمير بأنه يعاني من آلام في الكتف، إذ قال: مؤخرا قابلت سمو الأمير، وأخبرني أن لديه ألما في كتفه، وعندما فحصته قلت له إنه يعاني دائما من الكتف الآخر بسبب تمارين الرماية.وأضاف الدكتور زيد إن سمو الأمير يشعر في بعض الأحيان بالألم في الكتف، إلا أنه هذه المرة اشتكى من الكتف الآخر، ليسأله حينها حول ما إذا كان هناك شيئا قد اختلف، سواء في تدريبه العسكري أو المكتب، ليجيبه الأمير بأن لا شيء اختلف.وتابع مضحي بالقول: "سيدي كم الفترة اللي بتحمل فيها بنتك خلال النهار، ووقتها جاوبني بأنه يحملها من أول ما يروّح حتى آخر الليل، وقلتله بس سيدي هذا هو السبب".وعقب: "اتطلّع فيني وقال هذا أجمل تشخيص بتشخّص فيه طول حياتي، خليها توجّع مش مشكلة".