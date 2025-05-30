خطوة لافتة من عبير الصغير تجاه اطفال فلسطين في يوم خطوبتها

تصدر اسم صانعة المحتوى اللبنانية عبير الصغير، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية، بعد احتفالها بخطوبتها على الشاب يوسف فرحات، في حفل ضخم أقيم في جب جنين في منطقة البقاع اللبنانية.

