خطوة لافتة من عبير الصغير تجاه اطفال فلسطين في يوم خطوبتها

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A post shared by #منشىء_محتوى_فيديو ♫★:•أوليِڤيِا||𝐎𝐥𝐢𝐯𝐢𝐚 (@aljwhara___h.x)
A post shared by #منشىء_محتوى_فيديو ♫★:•أوليِڤيِا||𝐎𝐥𝐢𝐯𝐢𝐚 (@aljwhara___h.x)
رفع المغني الرئيسي لفرقة "Imagine Dragons" الأميركية الشهيرة، دان رينولدز، العلم الفلسطيني خلال حفل أحياه في مدينة ميلانو الإيطالية.
بعد أيّام من زواجها، نشرت الممثلة اللبنانية ستيفاني عطالله، عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر انستغرام، مقطع فيديو أعلنت فيه أنّها تقضي وزوجها زاف شهر العسل في النادي الرياضيّ.
أعلنت الشقيقتان عارضتا الأزياء جيجي وبيلا حديد، أن لهما أختاً غير شقيقة تبلغ من العمر 23 عاماً تُدعى آيدان نيكس، وذلك في بيان لصحيفة "ديلي ميل" أمس (الخميس).