مازن الناطور يعتذر من الليث حجو بعد اتهامات المؤتمر الصحفي

قدم نقيب الفنانين السوريين مازن الناطور اعتذاراً للمخرج السوري الليث حجو بعد أن اتهمه خلال مؤتمر صحفي أقيم في النقابة بأن الليث غاب عن المشهد السياسي طوال سنوات الحرب السورية، بالإضافة إلى قوله إن تصريحات حجو الأخيرة تحتوي على معلومات غير دقيقة.





كتب مازن الناطور في منشور شاركه عبر حسابه على فيسبوك أنه لا عيب في أن يعترف بجهله بما كان يفعله زميله المخرج الليث حجو خلال سنوات الثورة، في إشارة منه إلى جرأة مسلسل "ضيعة ضايعة" وتخطيه الحدود الرقابية.



وأضاف أنه لعل هذا الجهل هو ما دفعه إلى سؤاله أثناء المؤتمر الصحافي في نقابة الفنانين بحضور عدد كبير من الصحفيين عن مكانه ومشواره منذ العام 2011 وحتى الآن.



وقال: لا ضير أبدًا أن أعتذر عن عدم معرفتي بما كان يفعله المخرج الزميل الليث حجو في سنوات الثورة، وربما هذا ما جعلني أسأل أثناء المؤتمر الصحافي الذي جرى في نقابة الفنانين اليوم، أين كان منذ العام 2011 وحتى اليوم؟.



وتمنى الناطور من حجو أن يتأكد من الحقائق قبل أن يوجه إليه كنقيب للفنانين اتهامات لا أساس لها من الصحة، وينشر تصريحات وتسجيلات لا تعكس الواقع الحقيقي لأوضاع النقابة.



واختتم منشوره: الخلاف لا يفسد للود قضية، وجهلك بكواليس العمل النقابي في الفترة الأخيرة دفعك لقول ما يجافي الحق.