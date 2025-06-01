وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان يلفت الأنظار بتعامله اللطيف مع "فتاة الراحة" في دمشق

وظهر الأمير في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يتلقى قطعة الحلوى من الفتاة بيده اليمنى، ثم يضعها في جيبه بعناية، قبل أن ينقل فنجان القهوة من يده اليسرى ليتمكن من استلام الحلوى بشكل لائق.

وقد لاقت هذه الحركة تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث أشاد المغردون بالأسلوب المهذب الذي تعامل به الوزير السعودي، والذي يجسد تقاليد الكرم العربي الأصيل، مع الحفاظ على مشاعر الفتاة وعدم إحراجها.

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ال سعود يتناول #القهوة_السورية و حلوى "راحه شاميه " في قلب جامع أجدادنا الأمويين "الجامع الأموي" في العاصمة السورية #دمشق.

.#الدعم_السعودي_لسوريا 🇸🇦🇸🇦🇸🇦 pic.twitter.com/PCDR1SVziY — حنان الحربيMBS🇸🇦 (@hananharby11223) June 1, 2025