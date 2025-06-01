وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان يلفت الأنظار بتعامله اللطيف مع "فتاة الراحة" في دمشق

وظهر الأمير في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يتلقى قطعة الحلوى من الفتاة بيده اليمنى، ثم يضعها في جيبه بعناية، قبل أن ينقل فنجان القهوة من يده اليسرى ليتمكن من استلام الحلوى بشكل لائق.
وقد لاقت هذه الحركة تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث أشاد المغردون بالأسلوب المهذب الذي تعامل به الوزير السعودي، والذي يجسد تقاليد الكرم العربي الأصيل، مع الحفاظ على مشاعر الفتاة وعدم إحراجها.
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ال سعود يتناول #القهوة_السورية و حلوى "راحه شاميه " في قلب جامع أجدادنا الأمويين "الجامع الأموي" في العاصمة السورية #دمشق.
.#الدعم_السعودي_لسوريا 🇸🇦🇸🇦🇸🇦 pic.twitter.com/PCDR1SVziY
— حنان الحربيMBS🇸🇦 (@hananharby11223) June 1, 2025
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ال سعود يتناول #القهوة_السورية و حلوى "راحه شاميه " في قلب جامع أجدادنا الأمويين "الجامع الأموي" في العاصمة السورية #دمشق.
.#الدعم_السعودي_لسوريا 🇸🇦🇸🇦🇸🇦 pic.twitter.com/PCDR1SVziY
وكان قد أثار وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، السبت، بعدما أمّ المصلين خلال صلاتي الظهر والعصر في الجامع الأموي الكبير بدمشق خلال الزيارة التي يقوم بها إلى سوريا على رأس وفد اقتصادي رفيع المستوى.
Moments ago: Saudi🇸🇦 Foreign Minister Prince @FaisalbinFarhan leads worshippers in prayer at the Umayyad Mosque upon his arrival in the Syrian capital, Damascus. pic.twitter.com/MOCrFJ3VUX
— Salman Al-Ansari | سلمان الأنصاري (@Salansar1) May 31, 2025
Moments ago: Saudi🇸🇦 Foreign Minister Prince @FaisalbinFarhan leads worshippers in prayer at the Umayyad Mosque upon his arrival in the Syrian capital, Damascus. pic.twitter.com/MOCrFJ3VUX
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